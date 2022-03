INSP: Identificarea și tratarea pacienților infecțioși care vin din Ucraina este prioritară, pentru prevenirea transmiterii tuberculozei Institutul Național de Sanatate (INSP) avertizeaza ca identificarea și tratarea pacienților infecțioși care vin din Ucraina in Romania este prioritara, astfel incat sa se previna transmiterea tuberculozei (TB) in randul altor persoane. In acest sens, INSP vine in sprijiul direcțiilor de sanatate publica și organizațiilor care asista persoane refugiate cu un ghid privitor la asistarea refugiaților suspecți de tuberculoza sau diagnosticați cu TB/HIV/TB-HIV aflați in tratament. Conform legislației in vigoare, Romania asigura gratuit ingrijire medicala, diagnostic și … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

