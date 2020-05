Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, va fi invitat pe data de 6 mai, de la ora 12:00, la Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala a Camerei Deputaților pentru a prezenta masurile...

- Daca virusul COVID-19 va ajunge in cel mai scurt timp in comunele sau orasele si municipiile din Dambovita este din cauza faptului ca „un lanț”de oameni l-au purtat și l-au dat mai departe. Soarta tuturor dambovitenilor dar si a romanilor depinde enorm de mult de modul in care ințelegem sa luam…

- Managementul asiguratorului Euroins Romania Asigurare Reasigurare a anuntat miercuri ca aproximativ jumatate dintre angajatii sai lucreaza de acasa, folosind mijloacele electronice de comunicare, iar persoanele prejudiciate sunt incurajate sa respecte masurile de protectie si sa utilizeze comunicarea…

- Comisia Europeana a prezentat statelor membre instrucțiuni cu privire la masurile de gestionare a frontierelor in contextul COVID-19. Scopul este de a proteja sanatatea cetațenilor, de a asigura servicii adecvate persoanelor care trebuie sa calatoreasca iar bunurile și serviciile esențiale raman disponibile.…

- Cristiano Ronaldo anunta ca isi va transforma hotelurile din Portugalia in spitale pentru a ajuta la lupta impotriva pandemiei. Hotelurile CR7 vor deveni spitale care pot fi utilizate gratuit, transmite Marca . Asta pentru ca fotbalistul de la Juventus va plati salariile personalului medical. In urma…

- Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice (MFP) sustin ca au luat toate masurile necesare si urgente atat pentru asigurarea securitatii si sanatatii propriilor angajati, cat si pentru asigurarea continuitatii activitatii curente, in contextul aparitiei riscului de imbolnavire cu COVID-19, potrivit…

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a atras atentia, vineri, Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse. Michelle…

