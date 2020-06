INSP: Evolutia liniara a cazurilor de coronavirus ascendenta. Judetele Brasov si Vrancea, cu 50 de cazuri noi la 100.000 de locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția cazurilor de coronavirus a devenit din nou ascendenta in ultima saptamana, dupa aproape doua luni de scadere. In județele Brașov și Vrancea sunt confirmate peste 50 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani, scrie g4media.ro.Din graficele furnizate de Institutul Național…

- In județul Caraș Severin nu a mai fost inregistrat niciun caz de coronavirus in ultimele trei saptamani. Nici in Vaslui nu a mai aparut nicio infectare in 7 zile, in timp ce Brașov și Vrancea au cele mai multe noi cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit analizei saptamanale a Institutului Național…

- "Din graficile de mai jos se vede clar cum, in ultimele zile, situatia infectiilor cu SARS-COV2 si in mod deosebit numarul cazurilor active s-a deteriorat. Graficul arata cum numarul cazurilor active incepe sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua. Era de asteptat ca masurile…

- Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.679 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.635 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, 1394 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul…

- Principalele concluzii ale INSP in legatura cu evolutia epidemiei de coronavirus in Romania in saptamana 1-7 iunie sunt urmatoarele: – 47,5- din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Suceava, Brasov, Vrancea si Iasi. – 43,4- din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Bistrita…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in judetul Suceava - 3.408 si in…

- Institutul Național de Sanatate Publica, a anunțat, marți, ca trei sferturi din decese, mai precis 75,1 %, au fost la persoane de peste 60 de ani, noteaza G4Media. Dintre acestea un procent de 61,8 % il reprezentau barbații și in 87,7 % dintre cazuri a fost vorba despre persoane care aveau cel puțin…

- Luni la pranz in Romania erau confirmate 4.057 cazuri de coronavirus, cu cele mai multe cazuri in Suceava și apoi la mare distanța București. In total in țara sunt peste 23.000 de persoane in carantina și circa 106.000 de persoane in izolare, potrivit unui tablou interactiv publicat de catre Institutul…