- Transmiterea comunitara a Omicron in Romania este confirmata de Institutul Național de Sanatate Publica. Pana pe 9 ianuarie, au fost raportate la INSP-CNSCBT 8.414 secvențieri, din care 328 in prima saptamana. Au fost confirmate 7.808 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC),…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a menționat, in raportul saptamanal dat publicitații marți, 11 ianuarie, pe site-ul cnscbt.ro , transmiterea comunitara susținuta a variantei Omicron in Romania. „In saptamana 01/2022 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara susținuta, la…

- sursa foto: Pixabay Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) confirma, in raportul saptamanal publicat marți, transmiterea comunitara susținuta a variantei Omicron in Romania, conform G4Media. In saptamana 01/2022 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara susținuta, la nivel național,…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat astazi, 7 ianuarie 2022 confirmarea a 112 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului SARS CoV 2. Este vorba despre 48 de barbati si 64 de femei cu varste cuprinse intre 0 si peste 80 de ani din municipiul Bucuresti si 19 judete.Un numar de…

- Inca 112 cazuri de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, astfel ca numarul total de cazuri a ajuns la 295. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat vineri confirmarea a 112 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2.Este…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate in Romania. Surse din lumea medicala spun ca este vorba despre persoane care au calatorit in Marea Britanie și au intrat in contact cu oameni veniți din Africa. Cele doua persoane au forme ușoare ale bolii. Una…

- Inca 4 cazuri de infectare cu varianta OMICRON a coronavirusului au fost confirmate in Romania, in urma secventierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare “Cantacuzino”, anunta Ministerul Sanatatii (MS). “Este vorba despre sportivul al carui rezultat partial indica o suspiciune…

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…