INSP: Cate cazuri de COVID-19 cu tulpina Omicron au fost raportate in saptamana 4 - 10 iulie

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in saptamana 30 mai - 5 iunie, au fost confirmate 83 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron. La trei cazuri a fost detectata sub-varianta BA.5.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca pana in data de 29 mai au fost confirmate peste 13.000 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 5.752 cu varianta Omicron.

- ALBA: Doua cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 23 mai Au fost inregistrate doua cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 23 mai. In județ sunt 76 de cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza marti ca, in saptamana 25 aprilie – 1 mai, au fost confirmate 48 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron. Potrivit INSP, pana la data de 1 mai, au fost confirmate 5.186 cazuri cu varianta Omicron, iar la 1.905 dintre acestea a fost detectata…

- In saptamana 18 24 aprilie au fost raportate patru cazuri de infectii respiratorii acute severe SARI , cu trei mai putine fata de saptamana precedenta anunta joi Institutul National de Sanatate Publica.In aceeasi perioada a sezonului trecut nu s au inregistrat cazuri de infectii respiratorii acute severe.…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP informeaza marti, 26 aprilie, ca, in saptamana 18 24 aprilie, au fost confirmate 150 de cazuri de COVID 19 cu tulpina Omicron.Potrivit INSP, pana la data de 24 aprilie, au fost confirmate 5.138 cazuri cu varianta Omicron, iar la 1.860 dintre acestea a fost…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in saptamana 11 – 17 aprilie, au fost confirmate 220 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron. Potrivit INSP, pana la data de 17 aprilie, au fost confirmate 4.988 cazuri cu varianta Omicron , iar la 1.720 dintre acestea a fost detectata…

- Institutul National de Sanatate Publica anuntat astazi, 18 aprilie, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2021 – 2022. Este vorba despre o femeie de 78 de ani din Olt si un barbat de 58 de ani din Timis. Niciunul dintre cei doi pacienti nu era vaccinat impotriva gripei. INSP anunta,…