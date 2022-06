Stiri pe aceeasi tema

- Atributiile Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi preluate integral de Ministerul Sanatatii, conform unei hotarari de guvern aprobate ieri. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca in acest fel a fost actualizata strategia…

- Judetele limitrofe Republicii Moldova si Ucrainei, atenționare sanitara Foto: Grupul de Comunicare Strategica Ministerul Sanatatii afirma ca supravegheaza în mod curent bolile diareice acute în sezonul estival, iar judetele din zonele de frontiera cu Republica Moldova…

- Ministrul Sanatații spune insa ca nu exista motive de panica. Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 13 – 19 iunie, 55,3% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Sibiu. In intervalul 13 – 19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609…

- Directia de Sanatate Publica Iasi recomanda populatiei sa urmeze sfaturile medicilor si sa evite expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 si 18:00, sa consume multe lichide, fructe si legume proaspete si sa evite consumul bauturilor alcoolice sau a celor puternic cofeinizate. Recomandari generale…

- Varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara, iar formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele Romane trebuie sa fie in alerta si specialistii nostri sa informeze permanent ISU si autoritatile locale cu privire la evolutia fenomenelor,…

- 1.646 de cazuri de gripa clinica au fost raportate in Romania in ultima saptamana, ceea ce inseamna de 27 de ori mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 59 de cazuri, arata cele mai recente date publicate de Institutul Național de Sanatate Publica. Evoluția numarului…

- Temperatura medie anuala a crescut in Romania cu aproximativ un grad Celsius, potrivit datelor analizate din statisticile disponibile pe platforma Tempo a Institutului National de Statistica. Au fost selectate date aferente mai multor statii meteorologice din tara, deoarece fiecare regiune are un specific,…

- Senatorul Diana Șoșoaca a rabufnit, in aceasta seara, dupa ce colegii sai din Parlament au ținut un moment de reculegere pentru victimele din Ucraina. „Pentru cei de la Fantana Alba de ce nu țineți un moment de reculegere?”, a spus Diana Șoșoaca. Totodata, Diana Șoșoaca a fost revoltata și de faptul…