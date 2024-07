Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza populația asupra riscului ridicat de apariție a anumitor boli, printre care neuroinfecția West Nile, pe fondul prelungirii perioadelor caniculare urmate de ploi abundente. ”Temperaturile ridicate si valurile de caldura ce urmeaza ploilor abundente, favorizeaza aparitia anumitor boli, dintre acestea facand parte si neuroinfectia West Nile, o boala infectioasa […] The post INSP: Avertizari și recomandari pentru protejarea de infecția West Nile appeared first on Puterea.ro .