- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti, 11 ianuarie, ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit INSP, in saptamana 3-9 ianuarie au fost confirmate 203 cazuri cu varianta Omicron. Pana…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) confirma, in raportul saptamanal publicat marți, transmiterea comunitara susținuta in Romania a variantei Omicron a SARS-CoV-2. Au fost confirmate, in București și in 30 de județe, 295 de cazuri COVID-19 cu varianta Omicron, iar puțin peste 28% dintre acestea…

