- Adriana Pistol, directorul Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica, spune ca daca masurile de protecție sanitara nu vor fi respectate in urmatoarea perioada, estimarea de pana la 17.000 de infectari zilnice cu coronavirus…

- Sunt sapte cazuri confirmate in perioada 7 iunie 15 septembrie, iar o persoana dintre cele infectate a decedat, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West…

- „Varianta Delta este dominanta. Dupa 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu varianta Alfa se ajunge in circa doua luni alte 266 de noi cazuri de boala, spre deosebire de varianta Delta unde de la un caz pozitiv se poate ajunte la peste 390.000 de persoane infectate in acelasi interval…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-a inregistrat primul deces din cauza virusului West Nile, in acest an, anunța Mediafax.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti,31 august, ca pana la data de 29 august au fost confirmate 2.373 de cazuri COVID care provoaca ingrijorare, dintre care 620 de cazuri cu varianta Delta. In urma cu o saptamana, numarul cazurilor cu tulpina Delta era de 450. Dintre cele 620 cazuri…

- Mai exact, vorbim despre 620 cazuri confirmate cu varianta Delta a Covid-19. Dintre acestea, 144 (23,2%) fusesera vaccinate: 6 incomplet si 138 complet vaccinate (22,3% din total). Pana la data de 29 august au fost confirmate 63 decese cu variante COVID-19 care determina ingrijorare, din care 27 cu…

- Astfel, pana la data de 15 august, au fost confirmate 2.088 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 1.695 cu varianta Alpha, 11 cu Beta, 23 cu Gamma si 359 de cazuri cu varianta Delta. Dintre cele 359 cazuri confirmate cu varianta Delta, 74 (20,6%) fusesera vaccinate.…

- Specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, pana in 1 august, au fost confirmate 262 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului. Totodata, numarul deceselor la persoane confirmate cu aceasta tulpina a ajuns la 14, inclusiv al unui barbat de…