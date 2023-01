Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 350 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid in perioada 19-25 decembrie, arata datele publicate marți de Institutul Național de Sanatate Publica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in Romania exista deja cantitati suficiente de vaccin adaptat noilor tulpini de coronavirus, potrivit Agerpres. „In Romania exista deja cantitati suficiente de vaccin cu noua formula, acel vaccin combinat (…) pe baza de…

- Pacienții care merg la medicul de familie pentru a se imuniza contra gripei pot face in același timp și vaccinul anti-COVID cu serul bivalent, recomanda medicii infecționiști. Reacțiile adverse dupa vaccinare nu sunt diferite.

- Sute de mii de tone de bacterii sunt eliberate anual de topirea ghețarilor ● Seceta din China ar putea efecte mai grave decat cele provocate de pandemia Covid ● Artefacte ale faraonului Tutankhamon au fost gasite dupa un secol de la descoperirea acestuia

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 478 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 88 mai putine fata de ziua anterioara.Potrivit informarii transmise joi de minister, 106 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Un numar de 806 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, cu 66 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. La ATI sunt tratati 93 de pacienti, dintre care 87 nu sunt vaccinati anti-COVID. Din totalul pacientilor internati, 52 sunt minori,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 10 16 octombrie, 45,6 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Sibiu.Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, citat de Agerpres.ro, 37 dintre cazurile confirmate au fost…