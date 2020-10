Stiri pe aceeasi tema

- Spania intra de marți, 11 august, pe lista țarilor incluse in zona galbena, potrivit actualizarii facute de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Drept urmare, incepand cu 11 august, ora 00:00, toate zborurile vor fi anulate, iar toți cei care se intra in Romania venind din Spania, indiferent…

- Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, incepand de marți, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista cu țarile din Zona galbena, unde ex...

- Decizie de ultima ora in Romania. INSP a actualizat lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. E important de știu ca persoanele care vin din Spania vor fi plasate in carantina pentru 14 zile, masura urmand sa intre in vigoare din aceasta noapte, potrivit noii liste a statelor din zona galbena,…

- Romania a actualizat lista țarilor aflate in zona galbena, pentru care cere carantina de 14 zile. Masura a intrat in vigoare incepand de astazi, 3 august. Mai multe detalii, in continuare. Lista cu țarile din zona galbena, actualizata Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP) a publicat lista…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista celor 41 de țari care sunt incluse in „Zona galbena”, incepand de luni. Persoanele care provin din aceste zone vor intra in carantina timp...

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august, potrivit digi24.ro. Pentru…

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august.

- Romania ar putea relua zborurile catre alte destinații externe preferate de turiștii romani, incepand de saptamana viitoare. Institutul Național de Sanatate Publica a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, valabila de luni, 27 iulie.