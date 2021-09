Institutul National de Sanatate Publica anunta ca s-au inregistrat 3.765 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), dintre care peste 2.000 cu varianta Delta. De asemenea, s-au inregistrat 75 de decese, dintre care 45 la persoane infectate cu tulpina Delta. ”Evolutia proportiei cazurilor confirmate cu varianta Delta din numarul total de cazuri are un trend crescator, de la 1,5% in mai, la 53,4% in septembrie”, transmis specialistii. INSP a transmis ca, pana in 26 septembrie, au fost confirmate 3.765 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, dintre care…