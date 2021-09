Bacteria politică

1. Rareș Bogdan a promis că providențiala alianță USR PLUS nu va mai avea, în viitorul guvern, șase ministere, ci patru, cel mult cinci. Poftiiiim? Corect ar fi să aibă minus trei în jos. La începutul anilor ’90, România a fost condusă de ceea ce presa a numit „Patrulaterul Roșu”, alcătuit din PSD, PUNR, […] The post Bacteria politică first appeared on Ziarul… [citeste mai departe]