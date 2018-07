Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in aceasta seara (azi, 23 iunie) pentru gasirea soferului unui tractor. Vehiculul a cazut in raul Crasna, in zona localitatii Berveni. La fata locului intervin un echipaj SMURD si doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Carei. Vom reveni cu detalii.

- Doi minori, cu varsta de 16 si 17 ani, au ajuns in arestul Politiei si au fost propusi astazi, 8 iunie, la arestare preventiva, fiind acuzati ca au spart numeroase firme, de unde au furat bunuri in valoare totala de 15.000 de lei.

- Se cauta politist local debutant! Postul a fost scos la concurs in comuna Turcinesti. Dosarele de candidatura pot fi depuse in perioada 11-30 mai, la sediul primariei. Proba scrisa va avea loc in data de 18 iunie, la ora 10, iar int...

- Alerta printre salvatori dupa ce un grup de zece turiști polonezi s-au ratacit in Munții Fagaraș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a anunțat Salvamontul și Jandarmeria Montana. Din primele informatii, unul dintre turisti este ranit, constient, cu un traumatism la o mana si unul cranio-cerebral.…

- Președintele georgian, Ghiorghi Margvelașvili a criticat guvernul de la Tbilisi pentru politica sa externa și l-a incurajat sa adere la așa-numita „politica strategica de toleranța“ in relațiile cu Rusia, care raman incordate la un deceniu dupa razboiul din 2008. In discursul sau anual din Parlament…

- Statistici alarmante: numarul copiilor care cer ajutor ca urmare a agresiunilor este ingrijorator. In 2017, unul din trei copii a cerut consiliere psihologica in urma agresiunilor la care a fost supus (bullying). Acesta este anunțul facut de Catalina Surcel, Director Executiv, Asociația Telefonul Copilului,…

- Obiectul gasit in Aiud in urma cu aproximativ cinci decenii a atras privirile curioșilor și experților din intreaga lume. Dupa 45 de ani de la descoperirea sa, o intrebare continua sa macine comunitatea specialiștilor: obiectul are sau nu proveniența extraterestra?