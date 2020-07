Însoţitorul de zbor de la Blue Air Iaşi care s-a sinucis va fi înmormântat marţi "Nu te vom uita niciodata copil frumos.Pentru cine vrea sa-l conduca pe Robert pe ultimul drum, inmormantarea va avea loc, marti ora 14:00 la cimitirul Petru si Pavel!! Acesta v-a fi depus la capela cimitirului dupa ora 9:00", conform unei mesaj al familiei. Cititi si: Sinucideri invaluite in mister la baza ieseana a BlueAir. O poveste amara de viata Cazului sau a starnit discutii aprinse in urma dezvaluirilor unei foste college care a coment (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este al doilea insotitor de zbor Blue Air, pe baza Iasi, care in mai putin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat in echipaj cu ei, am mancat laolalta, am glumit si am povestit de-ale fiecaruia, iar astfel de vesti ma mahnesc profund... Desi pe un zbor de Koln, Robert…

- Paula Ungureanu mai are un fiu, Paul. Luni a primit felicitari din partea fostelor coechipiere si a echipelor la care a evoluat, fiind sarbatoarea Sf. Petru si Pavel. "O veste minunata pentru toti iubitorii handbalului! Paula Ungureanu, fostul portar al echipei noastre si al nationalei Romaniei, a devenit…

- 1838: are loc tarnosirea Bisericii „Sfantul Gheorghe” din Birsa CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sfintii apostoli Petru si Pavel • Greco-catolic: Sfintii Petru si Pavel, apostoli († 64, respectiv † 67) • Reformat: Peter • Romano-catolic: Sfintii Petru si Pavel, apostoli

- Circa 300 de credinciosi s-au dus sa ia Lumina la slujba de la catedrala arhiepiscopala din Constanța, la miezul nopții dintre 26 și 27 mai. Arhiepiscopia Tomisului a decis sa repete acest moment pentru ca , in acest an, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, credincioșii nu putut participa la…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a caracterizat cele petrecute sambata la Catedrala Sf. Petru si Pavel din Constanta - unde arhiepiscopul Tomisului a impartasit mai multi credincioși, printre care și copii, cu aceeasi lingurita, iar preotii nu purtau masti si distanta intre…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat ca ostentatia cu care a procedat IPS Teodosie, care a impartasit copii cu aceeasi lingurita, in conditiile in care acest lucru nu este permis pana la 1 iunie, nu onoreaza pe nimeni. De cealalta parte, Arhiepiscopia Tomisului a transmis…

- Astazi, la Catedrala Sfintii Apostoli "Petru si Pavel" Constanta a avut loc sfintirea painii numita "Pasti".Pasti este acea paine stropita cu vin si consumata de crestini in primele zile pascale. Painea, taiata in bucati asemenea anafurei este asezata in straturi in cosuri sau vase curate, apoi este…

- Actiunile sociale continua in Arhiepiscopia Tomisului. In saptamana 4 10 aprilie 2020, un numar de 1400 de persoane aflate in izolare la domiciliu, carantina, batrani si familii aflate in risc social au beneficiat de produse alimentare neperisabile, hrana calda, produse de igienico sanitare si aparatura…