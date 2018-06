Insotitorii de bord care lucreaza pentru companii de transport aerian sunt mai expusi in fata riscului de a dezvolta forme severe de cancer in comparatie cu restul populatiei, potrivit rezultatelor furnizate de un studiu realizat recent pe un esantion compus din peste 5.000 de membri ai echipajelor de zbor, informeaza PA.



Dupa ce au eliminat criteriul varstei, autorii studiului au descoperit o prevalenta mai mare in randul insotitorilor de bord pentru fiecare tip de cancer analizat in cadrul acestei cercetari, in raport cu valorile medii inregistrate in randul populatiei generale.

…