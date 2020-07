Însorita Grecie: coronavirus sau foame Avand in vedere ca turismul reprezinta mai mult de o cincime din producția economica a țarii și angajeaza aproximativ un sfert din forța de munca, guvernul elen a considerat ca nu are de ales decat sa iși asume riscul calculat de deschidere catre vizitatori. Dar chiar și puținii calatori straini care au inceput sa se intoarca […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

