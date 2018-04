Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primul trimestru cu 19,31%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.305, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme şi…

- Compania Manevi Zartkoru Reszvenytarsasag, cu sediul in Budapesta este unicul acționar al firmei Dacia SA care deține Hotelul „Dacia” din Satu Mare potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Hotelul „Dacia” a fost cumparat la sfarșitul anului trecut. Potrivit jurnaliștilor de la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca Banca Mondiala si-a exprimat acordul de principiu in vederea finantarii constructiei a 15 arhive nationale la nivelul fiecarei Curti de Apel. 'Astazi, 14 martie 2018, Banca Mondiala a exprimat acordul de principiu in vederea finantarii constructiei…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitati, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 9.102 unitati, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Citește și NOI…