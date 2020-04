Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de personal medical infectat cu noul coronavirus a ajuns la 981, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Raportare pe județe: Alba total 18 Arad total 53București…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2020 a scazut cu 27,13% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 2.216, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In luna februarie 2020 si-au suspendat activitatea 1.023 societati.…

- Numarul firmelor radiate a scazut in primele doua luni din 2020 cu 25,82%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 10.052, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), relateaza Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Numarul firmelor radiate a scazut in primele doua luni din 2020 cu 25,82%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 10.052, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 1.397 firme…

- CIȘINAU, 2 apr – Sputnik. Autoritațile informeaza ca, de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 13,18% in primele doua luni din 2020, comparativ cu anul anterior, la 856 insolvente, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri…

- Numarul firmelor radiate a scazut in ianuarie 2020 cu 29,06%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 4.878, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 714 firme (cu 39,59%…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din județele Teleorman, Giurgiu, Calarași, Ilfov, Ialomița, Dolj, Mehedinți, Olt, Vaslui, Caraș-Severin și Bihor se circula in condițiile unui carosabil umed.De asemenea, pe autostrazile A2 București…