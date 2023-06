Insolvențe și litigii comerciale ca efect al pandemiei Pandemia ne-a luat pe toți prin surprindere, mediul de afaceri nefacand excepție. Fiecare a incercat sa se adapteze cum a putut la noile condiții ale pieței. Cu toate acestea, nu toți au ales cele mai fericite variante și multe relații de parteneriat in afaceri au fost afectate din lipsa de ințelegere și adaptabilitate. Au existat mai multe cazuri in care colaboratorii nu au ințeles ca o reducere a activitații comerciale necesita o diminuare a chiriei sau o suspendare a chiriei pentru o perioada de timp. Nu și-au adaptat ințelegerile contractuale la noua realitate din piața și, ca urmare, rolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

