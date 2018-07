Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 4,08% in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 4.486, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES…

- Inspectorii de munca au aplicat operatorilor economici, in perioada 2 – 13 iulie 2018, amenzi in valoare totala de 1,229 milioane de euro ( 5,129 milioane de lei), potrivit unui comunicat al institutiei, informeaza AGERPRES . Conform documentului, au fost depistate 446 de persoane care lucrau fara forme…

- Numarul companiilor intrate in insolventa in primele patru luni ale anului a ajuns la 2.965, plus 17,38% fata de perioada similara din 2017, arata Ziarul Financiar. Numarul companiilor intrate in insolventa s-a apropiat de 3.000 la finalul lunii aprilie. Cea mai mare crestere a fost…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primele patru luni cu 17,38%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.965, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme…

