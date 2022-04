Insolventa Diviziei de Paza SRL, a Consiliului Judetean, merge mai departe la Tribunalul Constanta!

Stiri pe aceeasi tema

- Legea care permite soferilor sa conteste contraventiile in localitatile de domiciliu, nu in cele unde s-a petrecut fapta a intrat in vigoare. ”In 2019 am depus o propunere legislativa prin care intentionam sa stabilesc o competenta alternativa privind contestarea amenzilor de circulatie, ori…

- Legea privind salarizarea in agricultura și industrie alimentara, dupa modelul deja aplicat in sectorul construcțiilor, a devenit o realitate. Deputatul PSD Raluca Dumitrescu se numara printre susținatorii acestei legi, care va intra in vigoare la 1 iunie 2022. «Suntem in slujba fermierilor, pentru…

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru proiectul metroului din Cluj a fost dezbatut și aprobat in ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Județean de joi, 24 martie 2022. Exista totuși și cateva probleme.

- Grupul consilierilor județeni ai PNL Neamț a sesizat Tribunalului Neamț, secția de contencios administrativ, intr-o ultima incercare de a stopa abuzurile președintelui Consiliului Județean, Ionel Arsene. In lipsa unei reacții ferme a prefectului Adrian Nița, instanța de judecata ramane singura care…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la 7 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru coruptie de Curtea de Apel Brașov. Acesta urmeaza sa fie dus la penitenciarul Codlea.

- Confruntarea feminina conteaza pentru Divizia A1. Meciul dintre echipele feminine de volei Volei Alba Blaj si CS Medgidia, programat initial astazi, de la ora 18.00, in sala "Timotei Cipariuldquo; din Blaj, in Divizia A1, a fost amanat pentru o data ulterioara.Cauza o reprezinta aparitia in lotul formatiei…

- Teodor Pirpiliu, președintele Consiliului Județean al Elevilor Brasov, este invitat la emisiunea „Legea pentru toți” realizata de Eugen Tarnovan. Pirpiliu reprezinta vocea a peste 80.000 de elevi. Acesta participa la dezvoltarea comunitații brașovene, practica frecvent activitați de voluntariat și se…