Oficiali de rang inalt de la Moscova cred ca razboiul din Ucraina este pierdut si se pregatesc pentru o Rusie fara Vladimir Putin la conducere, sustine un expert in securitate, citat de Insider , relateaza Digi24. Potrivit lui Christo Grozev, expert in securitate in grupul de investigație Bellingcat, oficiali cu influenta in cadrul serviciilor de informatii cred ca liderul de la Kremlin pierde controlul asupra puterii. „Elita informata” din cadrul forțelor de securitate „ințelege ca razboiul este pierdut”, a declarat Christo Grozev, intr-un interviu acordat Radio Liberty. Potrivit lui Grozev,…