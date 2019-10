Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului ”Toamna bacauana”, organizata prin inițiativa privata in perioada 11-13 octombrie, va avea loc in parcarea Stadionului Municipal, iar atmosfera de sarbatoare – spun organizatorii – va fi intreținuta de artiști locali, dar și de artiști consacrați. In careul festivalului,…

- Organizatorii editiei de anul acesta a Targului de Toamna „Produs in Bucovina" au pregatit doua zile pline cu spectacole folclorice, care vor avea loc pe 14 si 15 septembrie. Editia de anul acesta a targului de toamna are loc pana pe 15 septembrie pe esplanada Casei de Cultura din ...

- Targul de Toamna „Produs in Bucovina" va avea loc in perioada 11 – 15 septembrie 2019. Ediția de anul acesta a evenimentului va fi organizata pe esplanada Casei de Cultura din municipiul Suceava. Pe tot parcursul targului, sucevenii vor putea achiziționa produsele membrilor ...

- La 1 septembrie 1939, trupele naziste invadau Polonia – incepea Al Doilea Razboi Mondial. Pana in acest moment care a schimbat omenirea, Germania si tarile implicate au fost trecut prin mai multe schimbari si au fost nevoite sa faca fata mai multor evenimente, care coroborate au dus, acum 80 de ani,…

- Primaria Municipiului Constanta invita constantenii si turistii sa petreaca ultimele zile din aceasta vara la cel mai spectaculos festival gastronomic de pe litoral La cererea gurmanzilor, Festivalul Scoicilor isi redeschide portile pentru a doua oara anul acesta, cu o editie speciala, de toamna.Toti…

- Toamna aceasta, chef Catalin Scarlatescu iși va relua locul la masa jurizarii pentru cel mai nou sezon Chefi la cuțite, insa, pana atunci, juratul are in plan sa transforme ultimele zile de vara intr-un a...

- Toamna aceasta, chef Catalin Scarlatescu iși va relua locul la masa jurizarii pentru cel mai nou sezon Chefi la cuțite, insa, pana atunci, juratul are in plan sa transforme ultimele zile de vara intr-un adevarat ospaț culinar.

- In Timiș, 1.402 candidați s-au inscris la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, cea de toamna – 889 din promoția curenta, iar restul din cele anterioare. Din totalul candidaților inscriși, 1.341 au terminat liceul la „zi”, 35 la „seral” și 26 la „frecvența redusa”. Prima proba, care va…