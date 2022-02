Stiri pe aceeasi tema

- Arta este scumpa și nu și-o permite oricine. Au aflat asta acum mai mulți oameni cu bani care au cumparat tablouri celebre care s-au dovedit a fi fake-uri. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului șef secție din cadrul Parchetului de langa Inalta Curte…

- Polițiștii au pus sechestru pe 287 de tablouri false in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari dupa ce o galerie de arta din București ar fi vandut astfel de picturi. Falsurile purtau semnatura unor pictori renumiți precum Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu sau Ștefan Luchian,…

- Aproape 300 de tablouri au fost confiscate pana acum in ancheta deschisa de polițiștii și procurorii din București dupa ce au descoperit pe piața de arta sute de tablouri falsificate cu semnatura unor artiști celebri, printre care Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza ori Ștefan Luchian. Mare parte din…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului șef secție din cadrul Parchetului de langa Inalta Curte de Casație și Justiție au aplicat masuri asiguratorii asupra a 287 de bunuri mobile, de semnificație artistica (tablouri), in cadrul unui dosar penal intocmit…

- Politistii si procurorii fac, joi, zece perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Iasi si Botosani, inclusiv la o institutie de cultura, intr-un dosar in care reprezentantul unei galerii de arta din Capitala este suspectat ca a vandut tablouri atribuite in mod nereal unor pictori renumiti,…

- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice a efectuat, joi dimineata, zece perchezitii domiciliare in Bucuresti, Iasi si Botosani, la persoane suspectate de comercializarea unor tablouri falsificate executate dupa pictori precum Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu sau Stefan Luchian,…

- Politistii si procurorii efectueaza joi, 16 decembrie, zece perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Iasi si Botosani, inclusiv la o institutie de cultura, intr-un dosar de inselaciune, fals si evaziune fiscala, in care au fost vandute tablouri false sub semnatura unor picturi renumiti, precum…