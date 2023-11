Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne propune noi modificari in Codul Rutier, potrivit carora medicii vor putea trimite la psiholog șoferii a caror sanatate mintala li se pare indoielnica. In cazul in care psihologul constata incapacitatea de a conduce a șoferului, va anunța Poliția Rutiera, care va retrage…

- Multe noțiuni din randuielile bisericești creeaza de multe ori confuzie. Spre exemplu, in cazul pomelnicelor, sarindarelor și acatistelor, mulți credincioși nu știu cum sa le diferențieze și mai ales cum sa le redacteze corect. Vocea.biz va prezinta in randurile urmatoare care este diferența dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana al carei deces a fost anunțat de catre autoritațile israeliene la data de 9 octombrie 2023, care deținea…

- Trei fratiori romani, care locuiau in Germania alaturi de parinții lor, au sfarsit tragic dupa ce hanul in care locuiau impreuna cu familia a fost cuprins de flacari din motive necunoscute chair și in prezent. Pentru ca tatal micuților nu a reusit sa ajunga la ei, Amelia, Alessio si Adelin au ramas…

- Pep Guardiola (52 de ani) i-a adus un omagiu fostului sau mentor de la Brescia, Carlo Mazzone, decedat sambata, la 86 de ani. Managerul lui Manchester City a purtat un tricou special la partida cu Newcastle (1-0): „A fost ca un tata pentru mine, am ramas foarte legat emoțional de el și m-a ajutat foarte…

- Carlo Mazzone a murit. Charismaticul antrenor italian avea 86 de ani și lasa in spate povești extraordinare, momente controversate și o admirație totala din partea unor foști mari fotbaliști și antrenori. Mai jos, unul dintre momentele clasice ale fotbalului italian, cu Mazzone in prim-plan, și gestul…

