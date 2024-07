Companiile europene axate pe energia curata renunța la planurile de expansiune, se pregatesc pentru scaderea vanzarilor sau pun sub semnul intrebarii finanțarea proiectelor din SUA din cauza temerilor legate de ceea ce ar putea insemna pentru sectorul lor o eventuala victorie electorala a lui Donald Trump in noiembrie. Trump a respins politicile președintelui Joe Biden […] The post „Inșelatoria ecologica”. Efectul Trump asupra companiilor europene din sectorul energiilor curate first appeared on Ziarul National .