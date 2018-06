Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de fani din galeria „leilor roșii” a ținut sa-și felicite favoriții la revenirea din Capitala. „Suntem noi, suntem noi / Campionii Romaniei suntem noi” a fost refrenul cu care au fost intampinați componenții echipei CSM CSU Oradea. Jucatorii au fost placut surprinși de aceasta…

- O femeie din Capitala a murit marti dupa ce a fost injunghiata in gat de mai multe ori. Victima se afla in casa cu nepotul sau care de altfel a si sunat la 112. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Femeia ar fi fost ucisa chiar de nepotul sau care ar suferi de…

- Alisa, sotia tanarului de 30 de ani, care a murit vineri, 25 mai, dupa ce timp de o saptamana s-a aflat in coma la Spitalul de Urgenta din Chisinau, fiind batut cu bestialitate de un grup de indivizi chiar in fata unui club de noapte din Capitala, afirma ca oamenii legii incearca sa musamalizeze acest…

- „Deja-vu-ul incepe tot de la noi. Deja-vu-urile le avem intotdeauna in vis. Noi nu visam practic. Visul ca atare nu exista. Inainte de a adormi avem acea tresarire ușoara. Avem desprinderea corpului astral de corpul fizic. Exista mai multe corpuri, exista și corpul informațional. Acest…

- Inca la inceputul anului, un individ, care s-a prezentat in calitate de reprezentant al unei companii ce vinde ochelari de soare, i-a comunicat femeii ca, in urma unei loterii, ea ar fi intrat in posesia unui apartament cu trei odai, doar ca pentru acesta ar trebui sa achite 83 de mii de lei.

- Ce decizie a luat de Per Johansson in legatura cu CSM București. Antrenorul suedez și-a stabilit viitorul. Intr-o postare pe Facebook, nordicul a anunțat ca ramane la campioana Romaniei, dupa semnalele clare date de conducerea gruparii din Capitala, in frunte cu directorul general Gabriela Szabo. ”Visul…

- Un motociclist a murit, miercuri, dupa ce un șofer a ieșit dintr-o parcare de pe șoseaua Pipera, din Capitala, fara sa se asigure. Conducarotul auto a accidentat mortal scuteristul de 54 de ani. Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei precizeaza ca traficul rutier in zona a fost…

- Un tanar de 33 de ani, din Chișinau, și-a omorat tatal cu un cuțit de bucatarie, pentru ca acesta nu dorea sa-i perfecteze actele pentru o o parte din apartamentul in care locuiau. Recent, barbatul a fost condamnat la 20 de ani de pușcarie.