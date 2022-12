Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului de informatii externe ale Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, ca, la intalnirea avuta in noiembrie cu directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, William Burns, a discutat despre probleme nucleare si despre Ucraina, transmite…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Familiile soldaților ruși disparuți dupa ce au fost trimiși pe frontul din Ucraina ii cauta pe cont propriu pentru ca Moscova nu are un sistem eficient prin care sa identifice unde se afla aceștia.

- Organizatia Natiunilor Unite „nu este la curent” ca ar exista un program de arme biologice in Ucraina, in baza caruia Rusia a cerut o ancheta la Natiunile Unite, a declarat Inaltul Reprezentant adjunct al ONU pentru probleme de dezarmare, Adedeji Ebo.

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, folosite de Rusia in invazia ilegala și neprovocata a Ucrainei, a facut afirmații tranșante care-l vizeaza pe ministrul Apararii rus, Serghei Șoigu. Mai multe articole aparute in ultimele zile, atat in presa occidentala cat și la bloggeri militari…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni seara, un mesaj adresat Occidentului și Rusiei, prin care iși expune atat doleanțele, cat și condițiile in fața invaziei trupelor lui Putin. Liderul ucrainean a solicitat din nou ajutor internațional, subliniind victoriile soldaților ucraineni pe campul de lupta.…

- Se pare ca razboiul din Ucraina l-a scos din sarite pe Vladimir Putin, care cauta disperat ajutor pentru a-și continua planurile sangeroase in țara vecina. Mai nou, armata rusa folosește camioane mobile de recrutare cu care sa atraga voluntari, oferind aproape 3.000 de dolari pe luna ca stimulent. In…

- Esecurile si resursele limitate ale Rusiei in Ucraina arata ca fortele sale sunt incapabile sa atinga obiectivele initiale ale presedintelui Vladimir Putin, a declarat vineri seful serviciilor de informatii al Pentagonului, potrivit ABC News, care citeaza Associated Press.