- Inchirierea unei mașini cu șofer este un serviciu pentru acele persoane care au nevoie sa se mearga dintr-un loc in altul, dar nu pot sau nu vor sa conduca singuri o mașina. Desigur, calificarile șoferilor sunt cruciale aici. Pana la urma, aceștia sunt cei carora le incredințezi siguranța ta atunci…

- Guvernul ungar se așteapta ca pina la sfirșitul acestui deceniu țara sa fie printre cele mai prospere cinci din Europa. Despre acest lucru a anunțat vineri ministrul fara portofoliu Tibor Navracic, care supravegheaza problemele de dezvoltare regionala și repartizarea mijloacelor din fonduri europene…

- Plafonul valoric maxim prevazut pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale catre persoane fizice se diminueaza la 600.000 lei (de la 700.000 lei), exclusiv TVA, de la 1 ianuarie 2023, conform unui ordin ANAF care a fost publicat in Monitorul oficial. Modificarile vizeaza, mai exact, Registrul…

- Primaria Lumina achizitioneaza lucrari de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari de constructii privind obiectivul de investitii "Construire locuinte sociale si de necesitate comuna Lumina, judetul Constanta.Valoarea totala estimata este de 15.188.125.79 lei.Achizitia se refera la un proiect…

- Politistii de la Sectia 1 Galda de Jos a efectuat mai multe perchezitii in municipiul Petrosani si in orasul Petrila din judetul Hunedoara, in vederea documentarii activitatii infractionale a trei barbati, care sunt banuiti de savarsirea a peste 20 de furturi din locuinte, atat pe raza judetului Alba,…

- UPDATE! Actualizare: In urma efectuarii recunoașterii la fața locului, s-au constatat urmatoarele: – alarma de incendiu s-a declanșat la etajul 12 al blocului, din cauze neidentificate. – nu a fost confirmat un posibil incendiu. Toți locatarii din bloc, aproximativ 110 persoane autoevacuate și evacuate,…

- In aceasta dimineața, o racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut in extremitatea de nord a localitații Naslavcea din Republica Moldova, aflata la hotar cu Ucraina. La moment nu sunt inregistrate victime, dar ferestrele mai multor locuințe din Naslavcea au fost distruse.

- Inchirierea unei masini este in ultima perioada un proces cat se poate de simplu si de rapid, daca pana acum cativa ani existau un numar limitat de companii astazi pe piata din capitala isi fac simtita prezenta cateva zeci de societati. Oricine se poate bucura in perioada actuala de serviciile […] Articolul…