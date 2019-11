Înșelăciuni prin metoda ”GHIULUL”! Atenționarea polițiștilor O noua metoda de inșelatorie a fost descoperita de polițiști. Se numește ”ghiulul”, iar oamenii pot fi inșelați de persoane care pretind ca le ofera un ghiul de aur in schimbul unor bani. Doi cetațeni straini sunt cercetați pentru o astfel de inșelatorie. ”Atenționam pe aceasta cale cetațenii cu privire la inșelaciunile prin metoda „Ghiulul" ! Doi asa-ziși cetateni straini, sub pretextul ca au ramas in pana de combustibil si ca au nevoie de bani, ofera la schimb un ghiul, despre care sustin ca este din aur, dar in realitate acesta este fals”, se arata intr-un comunicat al IPJ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

