Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in Romania a fost atins un nou record al deceselor in randul pacienților infectați cu coronavirus. Printre victimele inregistrate in ultimele 24 de ore se numara și un bebeluș in varsta de doar un an și doua femei care nu au mai mult de 30 de ani. Decesul bebelușului cu Covid-19 care a decedat…

- Premierul ungar Viktor Orban a semnat un decret prin care se reinstituie programul de shopping pentru cei in varsta, care sunt mai vulnerabili in fata coronavirusului, noteaza Budapest Business Journal. Astfel, cei cu varste de peste 65 de ani isi vor putea face cumparaturile intre 9 si 11…

- Infractorii din Galați s-au adaptat vremurilor actuale și au modificat metoda accidentul. Polițiștii au aflat ca in decurs de cateva zile, trei galațeni au fost sunați de persoane necunoscute pentru a li se cere bani, motivul fiind ca o ruda s-a imbolnavit de Covid și are nevoie de tratament, conform…

- In plina pandemie de COVID-19, cand se pare ca valul doi s-a cam instalat in mai multe state din Uniunea Europeana, un epidemiolog francez transmite un avertisment sumbru. Se pare ca perioada dificila abia a inceput.

- A fost raportat un nou deces al unei persoane diagnosticate cu COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre o femeie in varsta de 86 de ani, din Ocna Mureș. Aceasta a fost confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus in data de 5 octombrie, iar in aceeași zi a fost internata pe secția ATI a Spitalului…

- Ziarul Unirea Aproape 3.600 de copii și elevi au fost depistați pozitiv cu COVID-19 in prima luna a anului școlar, in vreme de pandemie In acest an școlar, de la inceputul acestuia, au fost depistate 3.631 de cazuri de infectare cu COVID-19 la copii și elevi cu varsta intre 0 și 19 ani, conform datelor…

- CHIȘINAU, 24 sept - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut șefilor de regiuni sa nu treaca pe planul secund problemele legate de coronavirus, pentru ca altfel ”vor lua foc” și vor deveni o grea incercare pentru țara. ”... Voi observa ca traversam aceasta perioada dificila pentru…

- Perioada de pandemie a impus anul acesta noi reguli pentru cei care voteaza la alegerile locale care vor avea loc duminica, 27 septembrie. Alegatorii iși pot desfașura acest drept fundamental intre orele 07 -21. Dar, in sala de vot nu vor putea intra decat cel mult cinci deodata. Acestia vor fi obligati…