Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producator de hidrocarburi din Romania, s-au depreciat cu 3,85% in ultimele doua sesiuni de tranzactionare de la Bursa. Ca o coincidenta, momentul prost s-a sincronizat cu obligativitatea platii taxei de solidaritate. Profit de 1,6 miliarde de lei In T3, OMV…

- Compania Naționala de Drumuri are zeci de camere de rovinieta pe intreg teritoriul țarii, in special pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi. Aceste camere monitorizeaza automat șoferii și ii sancționeaza pe cei care nu au achitat taxa de drum.

- Exista o benzinarie in Romania unde șoferii au alimentat cu apa in loc de carburant. La cateva minute dupa ce au facut plinul la pompa, clienții au avut parte de o surpriza cat se poate de neplacuta: mașinile lor nu mai porneau. Ce se intamplase, de fapt. Cazul a ajuns pe masa comisarilor de la […]…

- Unul din artiștii populari indragiți de romani, Valentin Sanfira, avea sa treaca prin momente cumplite. Aflat in Italia, artistul a suferit o accidentare la unul din picioare, fiind nevoie de o intervenție chirurgicala. Recent, insa, s-a aflat și cați bani a trebuit sa plateasca Valentin Sanfira pentru…

- Referitor la incidentul care a dus la starea de alerta in localitatea Supuru de Sus, jud. Satu Mare, unde s-a detectat erupție de apa termala sub forma de „gheizer” cu scurgere masiva de diferite tipuri de gaze periculoase chiar langa o benzinarie, in timpul lucrarilor de curațare a unui puț mai vechi,…

- In urma cu o saptamana, premierul Marcel Ciolacu spunea ca scumpirile la carburanți din Romania nu sunt chiar atat de mari și, in plus, Romania are unul dintre cele mai mici prețuri din UE. HotNews.ro a corelat aceste date cu salariile medii din Uniunea Europeana și a rezultat ca, de fapt, ne permitem…

- Șoferii indisciplinați, ”arși la buzunare”: In ce situații vor fi nevoiți sa suporte cheltuiala echipei de intervenție Șoferii indisciplinați, ”arși la buzunare”: In ce situații vor fi nevoiți sa suporte cheltuiala echipei de intervenție Schimbari semnificative in legislația privind circulația rutiera,…

- In luna iunie a acestui an, Codul Rutier a suferit din nou modificari, iar șoferii sunt obligați sa țina cont de noua reglementare, in caz contrar vor fi sancționați contravențional, cu amenda. O noua modificare a Codului Rutier a intrat in vigoare inca de luna trecuta. Este vorba despre folosirea in…