Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii vin cu inca o prelungire a perioadei de cod roșu pe care și județul Buzau o traverseaza. Potrivit specialiștilor, și miercuri, 17 iulie, va fi cod roșu, cu urmatoarele fenomene: val de caldura intens și persistent, canicula, disconfort termic deosebit de accentuat. Zone afectate: Banat,…

- Urmeaza zile de foc pentru toate județele din țara. Pentru weekend, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD PORTOCALIU de val de caldura intens și persistent, canicula, disconfort termic accentuat, valabila pentru 12 județe, inclusiv Bistrița-Nasaud, și una COD ROȘU de val de…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iulieFenomene vizate: val de caldura persistent, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții In Maramureș, estul și nord-estul Transilvaniei, in Carpații Orientali și in zona litoralului valul de caldura…

- Ca urmare a creșterii continua a maximei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Portocaliu de canicula. Avertizarea, care prevede temperaturi ce vor varia intre +36 și +39 de grade Celsius și mai mult, este valabila pentru parțile de Centru și Sud a Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinau.…

- EvenimentANM: Valul de caldura se va intensifica in toata țara iulie 9, 2024 08:57 O noua atenționare meteorologica Cod galben a fost emisa de meteorologi și pentru astazi, 9 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat.Valul de caldura va continua sa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben pentru data de 9 iulie 2024.Fenomene vizate sunt val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat.Valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, azi, 08 iulie, o avertizare de tip Cod Galben. Este vorba despre un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat. Valul de caldura se va extinde si intensifica usor in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si jumatatea de sud…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a extins codurile galben și portocaliu de caldura extrema pentru urmatoarele doua zile, afectand intreaga țara. Miercuri, un cod galben de canicula a fost emis pentru nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumatatea estica…