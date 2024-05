Stiri pe aceeasi tema

- Extremiștii sunt recrutați de ofițeri sub acoperire ai agenției de informații militare a Rusiei, GRU, și de membri ai gruparii paramilitare Wagner pentru a efectua atacuri in țarile NATO. O serie de acțiuni teroriste in Europa de Vest, in ultimele șase luni, au fost executate de teroriștii recrutați…

- Capusele au devenit active mult mai devreme in acest an, din cauza vremii deosebit de calde. Aceste insecte afecteaza in egala masura oamenii si animalele de companie. Medicii din tara spun ca anul acesta primii oameni muscati de capuse s-au prezentat la spitale sau cabinetele medicale inca din februarie,…

- Romania deține tristul record al celor mai periculoase șosele din Europa, conform ultimelor date EUROSTAT. Cu 86 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastra ocupa primul loc la aceasta statistica ingrijoratoare.Adica dublu fata de media europeana si de aproape 4 ori mai multe victime decat in Suedia,…

- Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza ‘cele mai periculoase’ 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP. Raportul…

- Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza 'cele mai periculoase' 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP.

- Capușele, considerate dușmani ai omului datorita bolilor pe care le pot transmite, au inceput sa-și faca apariția inca din luna martie in zona de sud a Romaniei, favorizate de temperaturile neobișnuit de calde pentru aceasta perioada a anului. Aceste condiții climatice atipice permit capușelor sa iasa…

- Ibuprofenul, substanța pe care o intalnim in foarte multe medicamente, este utilizat pentru calmarea durerii și nu necesita prescripție medicala, ceea ce inseamna ca este destul de ușor de procurat, relateaza The Sun.