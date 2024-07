Insecta care poate să trăiască 30 de ani Insectele sunt creaturi mici și lipsite de coloana vertebrala, avand un exoschelet dur și trei perechi de picioare. O insecta deosebita in aceasta categorie este furnica regina, care se remarca prin longevitatea sa extraordinara, putand trai pana la varste incredibile, zeci de ani. In plus, furnica regina joaca un rol esențial in colonie, deoarece este capabila sa depuna milioane de oua de-a lungul vieții, asigurand astfel perpetuarea și creșterea populației de furnici. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sucul de portocale Inca de la inceputul anului, sunt observate scumpiri la o serie de produse de baza, insa acum vine randul sucului de portocale, care este in pericol sa devina un lux pentru consumatorul de rand, prețurile crescand din cauza unor evenimente independente de producatori, arata Claudiu…

- Formația spaniola FC Barcelona a cucerit al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor din palmares, dupa ce a invins-o in ultimul act pe Aalborg Handbold, la limita, cu scorul de 31-30. Finala de la Koln a fost o reeditare a ultimului act din 2021, cand catalanii se impuneau cu un categoric 36-21. Condusa…

- Urban Titu a caștigat tot ce se putea caștiga la nivel județean! Dupa ce cucerit titlul de campioana a Damboviței, astazi, intr-o atmosfera superba pe arena „Eugen Popescu” din Targoviște, fosta divizionara C a reușit sa caștige și Cupa Romaniei, dupa o finala adjudecata in fața Recoltei Gura Șuții.…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit miercuri, la Digi24, in contextul atacului armat asupra premierul slovac Robert Fico, despre creșterea generalizata a nivelului de violența in societațile din Europa.

- Probabil ca nu e șofer care sa fi fost la mare, in aceasta perioada, și sa nu fi constatat ca parbrizul și capota mașinii s-au umplut de insecte moarte.Și degeaba a incercat sa le curețe, pentru ca acestea s-au lipit ca timbrul de scrisoare.Cum poți scapa de insectele lipite pe parbriz și capota?Exista…

- Ploaia si aluviunile au facut prapad. Traficul rutier era blocat, marti dupa-amiaza, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la kilometrul 123+300 metri, pe soseaua de centura a statiunii Sinaia, in judetul Prahova. Drumul a fost acoperit cu apa, pe o lungime de aproximativ 300 de metri, in urma unei ploi torentiale…

- Record de cea mai mare audiența pentru un artist. Regina muzicii pop, Madonna, show istoric. Regina muzicii pop a facut un show istoric sambata, in fața a 1,6 milioane de oameni pe plaja Copacabana. Spectacolul gratuit a marcat finalul turneului The Celebration Tour, in...

- Cu doar cateva fotografii, artista a creat un tsunami de reacții in mediul online. S-a dat startul vacanțelor și ținutelor de plaja, iar Inna a bifat recent o apariție de zile mari in Miami. A curs cu complimente și aprecieri. Inna a facut furori cu cea mai recenta apariție Inna este, fara doar și poate,…