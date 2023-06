Inscrierile pentru Regiunea Sud Vest in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat, anunta Administratia Fondului de Mediul precizand ca bugetul de 174.300.000 de lei alocat acestei regiuni a fost rezervat integral in primele doua minute prin inscrierea unui numar de 8.715 de persoane fizice ”Astazi, 19 iunie 2023, ora: 1000, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde…