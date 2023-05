Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru Regiunea București-Ilfov in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat, vineri, in primele noua minute de la demararea sesiunii. In aplicației s-au inscris aproape 5.000 de persoane fizice. Bugetul alocat regiunii a fost de 99.860.000 de lei.Vineri a demarat sesiunea de inscriere…

- Programul Casa Verde, prin care Statul finanteaza instalarea de sisteme fotovoltaice, a inceput astazi. Inscrierea se face pe regiuni de dezvoltare, iar prima la start este Bucuresti-Ilfov. Doritorii isi pot incarca documentele intr-o aplicatie care este activa de la ora 10:00.

- Ministrul Mediului a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca acest program este un digitalizat complet. “Sper ca cetatenii sa vada intr-adevar un program care inseamna foarte putine documente, digitalizat complet. Nu se trimit hartii, nu se trimit dosare la Bucuresti, totul se incarca online,…

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ”Casa Verde Fotovoltaice” incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat. Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…

- Rezultate Simulare Bacalaureat 2023: notele obtinute de elevii de clasa a XII-a la probele sustinute saptamana trecuta sunt anuntate de ministerul Educatiei joi, 6 aprilie. Pe 6 aprilie se afișeaza rezultatele la simulare Bacalaureat 2023, dupa ce elevii de clasa a XII-a au susținut, saptamana trecuta,…

- • 950 de ramniceni cu probleme sociale vor avea o masa mai bogata de Paști Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, prin Direcția de Asistența Sociala, va demara distribuirea ajutoarelor POAD – produse alimentare de care, in conformitate cu prevederile OUG 84/2020, pot beneficia urmatoarele categorii de…

- Inscrierile pentru Rabla Clasic și Rabla Plus incep de vineri, 24 martie, la ora 10.00 dimineața. Persoanele juridice care doresc participarea in cadrul celor doua programe vor putea accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, incepand de joi, 23 martie 2023, doar pentru crearea conturilor…

- Inscrierile copiilor in clasa preagtitoare vor incepe in curand, astfel ca Ministerul Educației a facut un anunț important, pe care toți parinții trebuie sa il afle. Iata de ce documente este nevoie și din ce data se pot depune dosarele.