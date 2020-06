Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca vara aceasta sa fie deschise after-school-urile, gradinitele si cresele private, "in conditiile in care contextul epidemiologic o va permite". Declaratia a fost facuta aseara, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la TVR 1, in emisiunea Romania 9.

- Marți, 2 iunie, incep inscrierile pentru Evaluarea Naționala. Absolvenții clasei a VIII-a se pot inscrie pana in 5 iunie pentru susținerea examenului, iar prima proba o vor susține in 15 iunie. Pentru susținerea Bacalaureatului, inscrierile se vor desfașura de miercuri, 3 iunie, pana in 10 iunie. Prima…

- ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta in limbile romana, engleza, franceza, germana, peste 7.300 de locuri. Peste 6.400 de locuri sunt la invatamantul cu frecventa si 900 la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa. In acest an, ASE infiinteaza si Facultatea…

- Inscrierea la cresele din Pitesti incepe pe 2 iunie! In perioada 02.06.2020 – 30.06.2020 se vor derula inscrierile la creșele de stat din Municipiul Pitești, pentru copiii cu varste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, pentru anul școlar 2020-2021. Dosarele de inscriere pentru ocuparea unui loc in creșe,…

- Mamicile iși inscriau copiii la creșa la inceputul luniii mai. Din cauza starii create de pandemia de coronavirus, inscrierile s-au amanat. Municipalitatea a anunțat ca acestea se vor face online. CARE e procedura: Inscrierile la creșa se faceau in prima parte a lunii mai. Data fiind situația creata…

- Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe in 8 iulie și se va incheia in 4 septembrie, potrivit unui ordin al ministrului Educației, publicat in Monitorul Oficial, informeaza Europa FM. Inscrierea copiilor se va putea face online, iar cererea va putea fi trimisa prin e-mail sau poșta. Exista…

- Inscrierile la clasa pregatitoare si la gradinita pot fi realizate online, dupa un calendar stabilit de Ministerul Educatiei si Cercetarii, se arata intr-o nota care cuprinde masuri cu privire la reluarea activitatii in sistemul de educatie dupa incetarea starii de urgenta.

- Sesiunea de inscriere in programul de creditare a firmelor IMM Invest se reia de la zero, marți, de la ora 9.00, a anunțat luni, oficial, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM. „Procedura de inscriere in Programul IMM INVEST Romania va fi reluata incepand cu data de 28.04.2020, ora 9.00.…