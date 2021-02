Înscrierile la vaccinarea cu serul Pfizer, reluate la începutul lunii martie Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din luna martie, dupa prima saptamana, vor reincepe inscrierile pe platforma, pentru vaccinarea impotriva COVID-19 a persoanelor de peste 65 de ani si ca, cel mai probabil, din luna martie va incepe cea de-a treia etapa de vaccinare si tot atunci se vor deschide toate cabinetele pregatite in fiecare judet. „Reinscrierile incep in a doua parte a lunii martie. Activitatea propriu-zisa de vaccinare va incepe din 15 martie, ceea ce inseamna ca programarile se vor deschide cel putin cu o saptamana inainte. Este… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

