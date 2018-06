Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, in calitate de promotor al bunastarii și respectarii drepturilor copilului la nivel județean, și-a propus o serie de activitați tematice menite sa marcheze Ziua internaționala a copilului (1 iunie), Ziua impotriva violenței…

- Liviu Dragnea, nervos cand aude de o eventuala condamnare. Presedintele PSD a fost intrebat de jurnalisti despre pedeapsa de 7 ani si jumatate pe care o cer procurorii DNA in cazul sau, insa a reactionat nervos. Liderul social-democratilor i-a spus unei jurnaliste din televiziune ca “asta este preocuparea…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie judeca marti, 15 mai, ultimul termen al procesului în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legatura cu angajarea a 2 membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache: „Este un minimum pe care il putem face pentru ca frații noștri sa simta ca le suntem aproape nu doar cu vorbe frumoase, ci și cu fapte pe masura” Primaria Sectorului 1 vine in ajutorul acelor romani din Basarabia care traiesc la limita saraciei. La inițiativa primarului…

- La aceasta ora, Consiliul Județean Buzau, impreuna cu Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului aniverseaza Ziua Europei prin desfașurarea unei activitați - concurs ”Uniți prin cultura”,

- Ultimul termen al procesului in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman va avea loc miercuri la Inalta Curte de Casatie si…

- Costurile pentru susținerea serviciilor destinate copiilor și adulților cu handicap sunt acoperite din bugetul Consiliului Județean (CJ) și bugetele localitaților din care provin asistații. Sumele necesare intreținerii lor au fost stabilite de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului…

- Zece femei din judetul Salaj, impreuna cu 17 copii, au fost prinse la cersit joi, in municipiul Satu Mare, fiind sesizata in acest sens Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit unui comunicat al Primariei Satu Mare, cele zece femei au fost sanctionate…