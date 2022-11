Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala "I.L. Caragiale", Medgidia, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeteminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de administrator financiar IS ndash; 0,50 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania anunța deschiderea inscrierilor de filme pentru cea de-a 22-a ediție! TIFF.22 va avea loc timp de 10 zile, in iunie 2023, la Cluj-Napoca. Cineaștii pot inscrie filme in trei programe competiționale – Competiția oficiala, What’s Up, Doc?, Zilele Filmului…

- Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. – D.S.N.A.R. Arad, cu sediul in Arad, Str. Henri Coanda, nr. 29, organizeaza in perioada 24 – 25 noiembrie 2022, incepand cu ora 9.30, concursul pentru ocuparea urmatoarelor posturi: doua posturi de Inginer diplomat PNA/CNS stagiar la…

- Radio Romania, cu producția Teatrului Național Radiofonic (TNR) Cum sa ne purtam cu clienții de Ema Stere, in regia lui Mihnea Chelaru, se afla in competiția oficiala a secțiunii Youth la prestigioasa bienala Prix Ex Aequo 2022. Concursul internațional, dedicat teatrului radiofonic pentru copii și tineret,…

- O data pe an, concursul Mecanicul Anului ofera super-meseriașilor din industria reparațiilor auto șansa de a-și demonstra abilitațile profesionale și de a caștiga premii absolut spectaculoase, pe masura celor mai tari concursuri de la televizor! Inscrierile sunt deschise pana pe 30 octombrie pe site-ul…

- In perioada 29-30 octombrie 2022, la Dej va fi organizata prima ediție a “Memorialului Gica Barbu” – turneu de mini-fotbal destinat barbaților cu varsta de peste 35 de ani. Competiția va avea loc pe terenul sintetic de la Parcul Balnear Toroc Dej. Inscrierile se pot face pana luni, 24 octombrie, la…

- Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC) a anunțat cate locuri sunt la Facultatea de Jurnalism, la concursul de admitere din septembrie 2022. FJSC face parte din Universitatea București. FJSC scoate la concurs 53 de locuri la buget la concursul de admitere la master, in sesiunea septembrie…

- Editia din anul 2022 a Turneului Campioanelor, WTA Finals, se va disputa in Statele Unite ale Americii, la Fort Worth, a anuntat marti WTA, intr-un comunicat de presa Competitia se va desfasura in perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, la Dickies Arena, si va reuni cele mai bune opt jucatoare de simplu…