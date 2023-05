Stiri pe aceeasi tema

- In plina greva a profesorilor, Ministerul Educatiei anunta ca inscrierile pentru Bacalaureat, care trebuie sa inceapa luni, nu se amana. Directorii unitatilor de invatamant vor comunica parintilor si elevilor ce au de facut.

- Sindicate: zilele libere 1-5 iunie se acorda și se platesc angajaților din invațamant, indiferent daca sunt in greva sau nu Greva din Educație: sindicatele din invațamant au transmis precizari in atenția angajaților in ceea ce privește perioada minivacanței de 1 Iunie și Rusalii. Potrivit acestora,…

- Ministerul Educatiei anunta, vineri, ca a fost actualizat calendarul inscrierii in clasa pregatitoare, ordinul cu noile date fiind trimis spre publicare in Monitorul Oficial. „A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului inscrierii in…

- Greva generala din Invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „I-am invitat la o sedinta pe care o avem cu liderii din tara, poate vin cu o surpriza, dar astazi…

- Miruna Croitoru, reprezentanta Consiliului Național al Elevilor spune ca greva ii dezavantajeaza pe toți, iar daca revendicarile nu vor fi rezolvate, atunci cere macar suspendarea acesteia pe perioada examenelor de admitere și Bacalaureat. „Este o situație care ne dezavantajeaza pe toți. Din pacate,…

- Incep inscrierile la clasa pregatitoare 2023 – 2024. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare demareaza in 3 mai și dureaza pana in 18 mai. In aceasta perioada parinții completeaza și depun cererile, conform calendarului aprobat d Ministerul Educației. Cererile se transmit online sau se depun, in perioada…

- Ministerul Educației a publicat calendarul complet pentru examenul național de Bacalaureat 2023. Anul acesta, elevii de clasa a-12-a vor avea la Bacalaureat doua probe de competențe lingvistice, de limba straina, „pentru a crește potențialul de angajare”. In plus, va fi introdus bacul tehnologic, „pe…

- BACALAUREAT 2023: Calendarul examenului a fost modificat. Cand se vor face inscrierile Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial un ordin prin care a modificat Calendarul examenului de Bacalaureat 2023. Perioada in care elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2023…