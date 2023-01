Stiri pe aceeasi tema

- „Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor! Vom deconta parțial, de la bugetul de stat, cheltuielile agențiilor de turism care au organizat sejururi in țara noastra pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel puțin 4 nopți. Programul are un scop clar – valorificarea incomingului, ca…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești, organizeaza in perioada 09 – 11 decembrie 2022, Targul Intreprinderilor Mici și Mijlocii 2022. Evenimentul va avea loc in București, in incinta Romexpo, pavilion B1. „Decembrie este luna antreprenorilor!…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are in vedere dezvoltarea sectorului turistic in vederea atragerii turiștilor straini in țara noastra. Programul pentru dezvoltarea investițiilor in turism urmarește dezvoltarea comunitaților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea…