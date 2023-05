Înscrieri pentru Rezervist Voluntar în Armata României Ministerul Apararii Naționale organizeaza, incepand incepand cu data de 15 mai 2023 o noua campanile de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. In aceasta serie sunt 2187 de locuri disponibile pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați) inclusiv in Județul Satu Mare. Pentru orice informație suplimentara, personalul recrutor va sta la dispoziție și poate fi contactat pe timpul programului de lucru cu publicul in zilele de luni, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

