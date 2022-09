Înscrieri pentru cursurile gratuite de competențe digitale S-a dat startul inscrierilor la programul gratuit de formare profesionala- aferent proiectului POCU-143014-DigitalizeIT-competențe digitale pentru angajați. Abilitațile profesionale determina capacitatea unei organizații de a se adapta la schimbare, de a inova, de a dezvolta modalitați mai rapide de a face lucrurile, de a oferi servicii superioare clienților și de a colabora cu echipe diverse. Primul […] Articolul Inscrieri pentru cursurile gratuite de competențe digitale apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

