Înscrieri pentru cursurile de planorism, parașutism și pilot aeronave ultraușoare Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache din Deva ii așteapta pe tineri sa deprinda tainele zborului. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 23 de ani se pot inscrie la cursurile organizate la Deva. Cursurile sunt gratuite. Incepand din acest an, la Aeroclubul de la Deva se organizeaza și cursuri de pilot aeronave ultraușoare, pe langa celelalte doua existente, planorism și parașutism. Inscrierile au loc pana in 6 februarie 2022. Cererile de inscriere, impreuna cu toata documentația necesara, se transmit online, pe site-ul www.aeroclubulromaniei.ro „Pentru candidatii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

