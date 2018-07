Stiri pe aceeasi tema

- Facebook adopta o strategie interesanta si urmareste intrarea pe piata de streaming live a competitiilor sportive. Compania detinuta de Mark Zuckerberg negociaza achizitionarea drepturilor de transmisie al celui mai popular campionat de fotbal din lume. Conform Bloomberg, este chiar foarte aproape sa…

- ,,Festivalul Național de Dansuri și Tradiții Populare” Cugir – Vinerea, ediția a VII-a, va avea loc in acest an in perioada 29 iunie – 1 iulie 2018, in avans cu mai bine de o luna de zile fața de edițiile precedente, care se desfașurau de obicei, dupa jumatatea lunii august. Potrivit informațiilor,…

- Sambata, 2 iunie, cu incepere de la ora 10:00, va avea loc, in localitatea Manastirea, „Cupa Mica Junior-fotbal pe nisip”. Evenimentul sportiv, organizat de Primaria, Consiliul Local și Centrul de Informare Turistica Mica, in parteneriat cu Asociația Sportiva Omax și Pro Nutrition, va avea loc in localitatea…

- Programul manifestarilor a fost facut si refacut, fiindca nici nu se stia pana in ultima clipa daca manifestarile vor avea sau nu loc. Asta din cauza situatiei disperate in care a ajuns Casa de Cultura, ca institutie. Fara sa dramatizeze, totusi, finalitatea de neevitat a statutului falimentar…

- Stadioanele Sapporo Dome, Miyagi, Ibaraki Kashima, Saitama, Tokyo si Yokohama, alaturi de Stadionul Olimpic din capitala, sunt cele sapte arene sportive pe care se vor desfasura intrecerile turneelor de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice 2020 din Japonia, a anuntat joi Comitetul International Olimpic…

- Aproape 250.000 de euro ar putea incasa firma care se va ocupa in urmatoarele 12 luni de intreținerea terenului de rugby din Ronaț, dar și de baza sportiva folosita de rugbiștii timișoreni. Contractul a fost scos la licitație.

- In perioada 22-23 aprilie a.c., Primaria orasului Borsa prin Serviciul Cultura organizeaza „Ziua orasului Borsa” cu ocazia sarbatorii Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, considerat „Protectorul de Biruinta al orasului Borsa”. Manifestarile cultural artistice se vor desfasura in data de 23 aprilie a.c.,…

- Astfel, circulația rutiera va fi restricționata pe str. Costache Negruzzi, str. Augustin Bunea, str. Serpuitoare, str. Calarasilor de la intersectia cu str. Dornei pâna la intesectia cu str. Augustin Bunea (daca situatia o impune).