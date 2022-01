Stiri pe aceeasi tema

- In urma succesului primelor premii, pentru care s-au primit peste 2.000 de candidaturi anul trecut, editia din 2022 va celebra noi exemple inspiratoare de transformari pe care initiativa isi propune sa le aduca in vietile noastre, in spatiile in care traim si in experientele noastre de zi cu zi. La…

- Iubitorii sporturilor de iarna și cei care vor merge la munte, pot profita, in perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022 de reduceri tarifare atractive, de 25%, prin oferta “Trenurile Zapezii”, disponibila la trenurile InterRegio CFR Calatori, care circula spre si dinspre cele mai cautate statiuni montane…

- România este țara UE în care, în 2020, anul în care a venit pandemia COVID-19, a scazut cel mai mult numarul firmelor care vând online, releva datele publicate, marți, de Biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- „Unicornul” ceh Rohlik a anunțat oficial, ca, din 2022, își va lansa în România serviciul de comerț online cu alimente, într-un asalt asupra țarilor latine din Europa, în care va folosi un nou brand comun, Sezamo. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Ministrul Educației a anunțat ca peste doua milioane de elevi și preșcolari, adica doua treimi din total, incep astazi cursurile, in format fizic. Aproape un milion insa ramane acasa, pentru ca prea putini dintre profesorii lor sunt vaccinati. Peste 2 milioane de elevi și preșcolari merg de astazi la…

- Toate școlile și gradinițele din municipiul Buzau incep de maine școala in format online. Decizia a fost luata de fiecare unitate de invațamant in parte și comunicata Inspectoratului școlar județean. Deocamdata masura se va aplica numai pentru o saptamana.

- Antreprenorii români încep, marți, 2 noiembrie 2021, sesiunea de înscrieri la Submasura 6.4 a Programului Națonal de Dezvoltare Rurala (PNDR), prin care se pot obține fonduri europene de pâna la 200.000 de euro fiecare, pentru afaceri neagricole în mediul rural. Citește…

- Compania de comerț online eMag acorda o investiție de 1,5 milioane de euro unei platforme online românești prin care se vând telefoane second hand, care a fost fondata de trei tineri antreprenori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...