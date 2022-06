Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, informeaza comunitatea locala ca, astazi, s-au depus mai multe solicitari de finanțare din fonduri europene, prin programul PNRR. Astfel, s-au depus cereri de finanțare pentru municipiul nostru, care includ urmatoarele proiecte…

- Primaria Comunei Corbu, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a functiei contractuale, de nivel nespecificat, temporar vacante, de manager de proiect in cadrul proiectului finantat din Programul operational capacitate administrativa.Conditiile specifice…

- Social Elevii de gimnaziu din Peretu și Troianul pot invața programare și robotica gratuit aprilie 18, 2022 09:44 Doua biblioteci publice locale din județul Teleorman se alatura proiectului CODE Kids – Programeaza viitorul comunitații tale, un program gratuit derulat de Fundația Progress, care se…

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ziar german Bild am Sonntag. Conform Agerpres, in interviul publicat duminica, ziarul i-a cerut presedintei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca voucherele care vor fi acordate persoanelor vulnerabile si cele pentru elevi care primesc burse sociale vor avea finantare atat de la bugetul de stat, cat si din fonduri europene.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca a distrus sisteme de racheta antiaeriana furnizate Ucrainei de catre un stat membtru al Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. Potrivit sursei citate, guvernul rus anunta ca a distrus lansatoare de racheta de tip S-300, care ar fi fost ascunse intr-un hangar…

- O femeie din Campulung Moldovenesc a fost trimisa in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, dupa ce a prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma de 216.224 de lei. Aceasta este acuzata ca in cursul anului 2013, in contextul implementarii proiectului…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…